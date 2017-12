EUA admitem que helicópteros foram abatidos no Iraque Os quatro helicópteros americanos que caíram no Iraque nas últimas semanas provavelmente foram abatidos por fogo inimigo, admitiu neste domingo o principal porta-voz militar dos Estados Unidos, major-general William Caldwell. É a primeira vez que o comando americano reconhece publicamente a possibilidade de que três helicópteros do Exército e uma outra aeronave privada tenham sido abatidos. Na última sexta-feira, um helicóptero do Exército caiu em meio a um tiroteio em Bagdá. Foi a quarta perda de um helicóptero dos EUA no Iraque desde 20 de janeiro. O comando militar confirmou a morte de dois tripulantes, mas não apresentou razões para a queda. Um grupo ligado à Al-Qaeda assumiu a autoria do atentado. Os EUA perderam mais de 50 helicópteros no Iraque desde a invasão, em 2003, a metade deles por disparos inimigos. Entretanto, a perda de quatro helicópteros em poucos dias - com a morte de 20 americanos - levanta questões sobre se os rebeldes estão usando armas mais sofisticadas ou se os EUA precisam mudar suas táticas.