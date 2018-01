EUA admitem que Saddam sobreviveu ao 1° ataque Referências à queda de um helicóptero americano na mensagem de hoje de Saddam Hussein, transmitida pela tevê iraquiana, sugerem que ela foi gravada após o ataque que visava matá-lo, admitiu um oficial de inteligência dos EUA. A mensagem é uma das evidências mais fortes até agora de que o líder iraquiano sobreviveu ileso ao ataque. O oficial não chegou a dizer que a mensagem em vídeo, que foi transmitida hoje, oferece uma prova conclusiva de que ele ainda esteja vivo e em comando do regime iraquiano. Mas a referência de Saddam a um camponês derrubando um helicóptero Apache em 24 de março numa batalha ao sul de Bagdá é uma forte evidência de que ele sobreviveu ao primeiro ataque. No discurso, Saddam falou, entre outras coisas: "Talvez vocês lembrem do valente camponês iraquiano que derrubou um Apache americano com uma velha arma". Veja o especial :