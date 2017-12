EUA admitem ter violado Convenção de Genebra A pedido do diretor da CIA George Tenet, o secretário de Defesa Donald Rumsfeld ordenou que um suposto membro do grupo terrorista Al-Qaeda fosse escondido do registro oficial de prisioneiros no Iraque, sem receber um número ou ter sua existência notificada ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, duas violações das Convenções de Genebra sobre tratamento de prisioneiros de guerra. Rumsfeld defendeu hoje a decisão, garantindo que o suspeito "recebeu tratamento humano". O homem foi preso pelo Exército curdo em junho ou julho de 2003 e levado para fora do Iraque pela CIA. Ele foi interrogado sob uma autorização secreta que permite tratar de forma diferenciada pessoas que podem estar envolvidas na insurgência contra as tropas americanas, disse um funcionário da inteligência americana. A administração Bush tem dito que as Convenções de Genebra não se aplicam a supostos terroristas que, eles mesmos, não respeitam convenções. Mas Rumsfeld determinou que as Convenções de Genebra se aplicam a todos os combatentes no Iraque. As convenções exigem que prisioneiros inimigos sejam registrados, possam receber visitas de organizações internacionais e não sejam levados para outros países. Admitindo o desrespeito, o porta-voz do Pentágono Bryan Whitman adiantou que o preso receberá um número e a Cruz Vermelha será agora notificada. "Deveríamos ter tomado providências, e tomamos as providências necessárias para retificar a situação", garantiu Whitman.