EUA admitem uso de bombas de fragmentação Os Estados Unidos estão despejando sobre diversos alvos no Iraque as armas mais imprevisíveis de seu arsenal: pequenas bombas de fragmentação, tão mortais que podem destruir um tanque, tão erráticas que podem levar anos para explodir. O Comando Central dos Estados Unidos em Doha, Catar, informou estar investigando denúncias de que bombas de fragmentação teriam causado a morte de pelo menos 11 civis em Hillah, 100 quilômetros ao sul de Bagdá e cenário de acirrados combates. O Exército dos EUA reconheceu pela primeira vez ontem que as bombas de fragmentação estavam sendo utilizadas. Grupos de defesa de direitos humanos pedem há anos a proscrição desse tipo de armamento. Além disso, o uso dessas bombas na invasão do Iraque é uma questão particularmente sensível, já que os Estados Unidos garantem que seus soldados se esforçam "ao máximo para minimizar a morte de civis" inocentes. "As bombas de fragmentação gozam de péssima reputação, merecida, por sinal", comentou Colin King, autor de um guia de coleta de artefatos explosivos da publicação especializada Jane´s e assessor para coleta de munições do Exército britânico durante a Guerra do Golfo em 1991. Um porta-voz do Comando Central dos EUA, capitão da Marinha Frank Thorp, disse que a munição está sendo usada "de forma tática no campo de batalha e funciona bem em alvos grandes", como pistas de pouso. "É uma arma muito eficaz", credita. Apesar de a proteção aos civis ser importante, diz ele, "vamos deixar bem claro que armas são projetadas para a guerra. Não existe armas que não causem ferimentos, com exceção dos panfletos que lançamos no mês passado". Em Bagdá, o ministro da Saúde do Iraque, Omid Medhat Mubarak, acusou as forças norte-americanas e britânicas de atacarem alvos civis com as bombas de fragmentação. "Em Najaf, eles destruíram um complexo hospitalar", denunciou. "Bombardearam uma ambulância e mataram seu motorista."O Comando Central dos EUA nega ter atacado alvos civis. Uma única bomba de fragmentação pode carregar em seu interior centenas de pequenos artefatos explosivos e espalhá-los por uma área do tamanho de um campo de futebol. Esses pequenos artefatos podem estar envolvidos em foguetes de artilharia ou despejados por uma bomba que se abre no ar e despeja as centenas de bombas de fragmentação, que chegam ao solo aparadas por pára-quedas. A margem de erro de morteiros, projéteis de artilharia e bombas de fragmentação varia entre 10% e 25%, informa King. Os críticos denunciam, no entanto, que muitas delas se desviam do alvo e passam a representar perigo para civis e para tropas amigas. Durante a Guerra do Golfo, mais de 50 milhões de bombas de fragmentação foram lançadas sobre o Iraque. O grupo Human Rights Watch nota que dois fuzileiros navais norte-americanos morreram - um no domingo e outro na segunda-feira - depois de pisarem em bombas de fragmentação não detonadas. Durante a Guerra do Golfo, um soldado procurava por lembranças da guerra quando perdeu uma perna no deserto iraquiano depois de colocar no bolso uma bomba de fragmentação. De acordo com King, que supervisionou a coleta de explosivos não detonados na Bósnia e nas Malvinas, os Estados Unidos estão utilizando no Iraque a mais perigosa bomba de fragmentação já produzida, a BLU-97. "Algumas matam só você", explicou. "Essas matam qualquer ser vivo num raio de 20 metros." As bombas de fragmentação são normalmente coloridas e têm o tamanho de uma lata de refrigerante. Quando não são detonadas e perduram até tempos de paz, são atraentes aos olhos das crianças. "Elas causaram problemas demais em Kosovo, no Golfo Pérsico, no Afeganistão e agora voltam a causar problemas no Golfo", diz o especialista em coleta de munições. "Os Estados Unidos não deveriam utilizar essas armas", diz Steve Goose, especialista da Human Rights Watch. "Os civis iraquianos pagarão o preço com a vida ou com lesões durante muitos anos." No Kuwait, milhões de bombas de fragmentação foram despejadas durante bombardeios norte-americanos contra as tropas invasoras iraquianas em 1991. Em 2002, segundo a Human Rights Watch, seus especialistas ainda encontravam uma média de 200 artefatos do tipo por mês, mesma média mensal de 2001. Veja o especial :