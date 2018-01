EUA adotarão código de cores para rotular passageiros O governo americano e as linhas aéreas do país adotarão no próximo ano um sistema computadorizado para medir o nível de perigo oferecido pelos passageiros, marcando cada um com um código colorido. De acordo com o jornal Washington Post, cada passageiro receberá uma de três cores, determinada, em parte, pelo itinerário, companheiro de viagem e data de compra da passagem. Segundo as fontes ouvidas pelo Post, os passageiros ?verdes? passarão com facilidade pelas verificações de segurança. Passageiros ?amarelos? serão acompanhados mais de perto. Cerca de 1% a 2% dos passageiros serão declarados ?vermelhos?, proibidos de viajar e interrogados pela polícia. Podem até ser presos. Críticos do sistema consideram-no muito intrusivo, e alertam para o risco de inocentes serem presos sob falso pretexto ou estigmatizados.