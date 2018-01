EUA advertem Índia e Paquistão contra guerra A pressão internacional sobre a Índia e o Paquistão para que evitem uma guerra aumentou hoje, com os Estados Unidos anunciando que usarão de incentivos e punição para manter distantes os dois rivais nucleares. Cidadãos americanos e britânicos foram aconselhados hoje a abandonar a Índia devido ao seu impasse militar com o Paquistão. Um alto funcionário da Defesa dos EUA advertiu que uma guerra entre os dois países provocaria algo "entre terrível e catastrófico". Mas Nova Délhi tentou dissipar temores de um conflito. "Não existe qualquer chance nesse sentido", garantiu o ministro da Defesa George Fernandes à Associated Press. "A situação é estável". O Paquistão continuou a deslocar tropas da fronteira com o Afeganistão, onde elas ajudavam forças dos EUA a perseguir militantes da Al-Qaeda e do Taleban. Islamabad considera enviar os soldados para a fronteira com a Índia. Os Estados Unidos ordenaram que todos os diplomatas americanos não-essenciais deixem a Índia e aconselhou os cerca de 60.000 americanos no país a fazerem o mesmo. "A tensão chegou a níveis sérios", explicou o Departamento de Estado em sua recomendação. Os americanos que decidirem ficar devem evitar áreas fronteiriças entre os dois países." No Paquistão, o pessoal não-essencial da Embaixada americana e seus dependentes já haviam sido retirados depois de um ataque a bomba em 17 de março contra uma igreja em Islamabad, que matou quatro pessoas, incluindo dois americanos. Um panfleto distribuído na frente de mesquitas na capital paquistanesa após as orações de sexta-feira pedia aos fiéis para derrubarem o governo do presidente general Pervez Musharraf, chamando-o de um "policial corrupto" dos EUA e denunciando que Washington conspira com a Índia para prejudicar os muçulmanos em todo o mundo. O ministro da Informação, Nisar Memon, classificou o panfleto escrito na língua urdu de "trabalho de extremistas que desejam se aproveitar da situação" entre a Índia e o Paquistão. A Grã-Bretanha também aconselhou seus cidadãos a deixarem a Índia junto com todo pessoal diplomático não-essencial. Estimados 20.000 britânicos vivem na Índia. Outras nações assumiram a mesma posição: Canadá, Austrália e Nova Zelândia. O subsecretário de Defesa dos EUA, Paul Wolfowitz, participando de uma conferência sobre defesa asiática em Cingapura, disse que os esforços americanos para evitar a guerra incluíam tanto promessas e incentivos quanto advertências de punição. "Não acreditamos apenas em estímulos", explicou Wolfowitz. Ele avaliou que uma guerra entre os rivais nuclares seria algo "entre terrível e catastrófico" e destruiria duros avanços nas relações dos EUA com as duas nações. O presidente americano, George W. Bush, anunciou ontem que enviaria o secretário da Defesa, Donald H. Rumsfeld, para a região na semana que vem. O subsecretário de Estado Richard Armitage também deve visitar Islamabad e Nova Délhi na próxima semana. Musharraf disse que estava considerando enviar tropas para a Caxemira, região pela qual Índia e Paquistão já travaram duas guerras. Os adversários têm cerca de 1 milhão de soldados em alto alerta ao longo da fronteira. Musharraf e o primeiro-ministro indiano, Atal Bihari Vajpayee, participarão de uma cúpula em Almaty, Casaquistão, na semana que vem, quando o presidente russo, Vladimir Putin, espera promover um encontro entre os dois países. O Paquistão aceita, mas um funcionário do Ministério do Exterior indiano reiterou que Vajpayee não tem intenção de conversar privadamente com Musharraf até que acabem as infiltrações fronteiriças de militantes islâmicos. Na fronteira, hoje, bombardeios paquistaneses mataram um soldado indiano e feriram outros quatro. Em outro incidente, cinco policiais indianos foram feridos quando supostos militantes islâmicos lançaram uma granada contra eles. Bombardeios e tiroteios através da fronteira mataram uma pessoa do lado paquistanês, e duas outras ficaram feridas, segundo o Exército do Paquistão.