EUA advertem Israel contra imposição de fronteira O governo Bush fez uma advertência a Israel, afirmando que irá se opor a qualquer esforço israelense no sentido de impor uma resolução para a crise no Oriente Médio e que um processo conjunto, entre palestinos e israelenses, continua a ser a melhor oportunidade para a paz. O porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan, fez comentários dúbios sobre o discurso proferido na quinta-feira pelo primeiro-ministro de Israel, no qual Ariel Sharon ameaça impor fronteiras entre seu país e os territórios palestinos, isolando os territórios, caso um acordo de paz não seja possível. McClellan pediu que Sharon e o premier palestino Ahmed Korei se reúnam ?muito em breve?, sem precondições, para discutir como avançar no plano de paz apoiado pela comunidade internacional. Ao advertir Israel contra uma imposição unilateral de fronteiras, o porta-voz disse que ?os Estados Unidos acreditam que uma solução deve ser negociada e nos oporemos a qualquer esforço israelense de impor uma solução?. O porta-voz também disse que Sharon vem dando passos importantes no rumo da paz.