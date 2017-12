EUA advertem que fracasso no Afeganistão ameaçaria Europa O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Stephen Hadley, advertiu nesta quarta-feira, 20, em Bruxelas, na Bélgica, que um "fracasso" da missão da Otan no Afeganistão representaria uma ameaça não só para os afegãos, mas também para os Estados Unidos e a Europa. "É uma missão terrivelmente importante. Deve ter êxito para que o Afeganistão não se transforme de novo em um refúgio para o terror e para o narcotráfico que possa ameaçar nossos países", disse Hadley aos jornalistas. "Fracassar seria uma tragédia para o povo afegão, mas ameaçaria a segurança tanto da Europa como da América", ressaltou o alto funcionário americano, após reunir-se com o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jaap de Hoop Scheffer, e com os embaixadores dos países-membros da Otan. Hadley assegurou que tanto os aliados europeus como os americanos "aumentaram sua contribuição" à força Internacional de Assistência para a Segurança (Isaf) da Otan no Afeganistão. "Colaboramos para que, se houver uma ofensiva na primavera (depois da redução dos ataques devido ao rigoroso inverno no hemisfério norte), seja uma ofensiva da Otan contra o Taleban, que ajude a conseguir a segurança daquele país", disse Hadley, em alusão à possibilidade de os insurgentes radicais preparem um recrudescimento das hostilidades nos próximos meses. Estabilidade e segurança Hadley destacou que a Otan é responsável pelo "componente de segurança" da "estratégia diplomática, política e econômica para trazer a estabilidade ao Afeganistão". "Para isso tem que ser uma aliança militar com capacidades militares reais e isso requer que todos nós elevemos nossa contribuição em termos de despesa, de desenvolvimento de capacidades, de solidariedade desta aliança de múltiplos países", acrescentou. Além de abordar a situação no Afeganistão, Hadley discutiu com os representantes dos países aliados sobre Irã, Iraque, Oriente Médio, Líbano, Kosovo e as relações com a Rússia. O conselheiro de Segurança Nacional deve se reunir ainda nesta quarta com o alto representante da União Européia para a Política Externa e Segurança Comum, Javier Solana.