EUA advertem sobre novos ataques contra americanos O Departamento de Estado americano advertiu que podem ser iminentes novos ataques terroristas contra alvos dos Estados Unidos. Segundo um comunicado do departamento, o mortal ataque de domingo contra uma igreja protestante em Islamabad, no Paquistão, "sublinha a crescente possibilidade de que, à medida que é reforçada a segurança em instalações oficiais dos EUA, terroristas e seus simpatizantes buscarão alvos mais fáceis". Tais alvos seriam restaurantes, escolas, clubes e outros locais onde se reúnem americanos, afirmou o departamento, que recomendou às pessoas evitarem essas áreas fora dos Estados Unidos ou ser mais cuidadosas ao visitá-los. O departamento anunciou ter informações relevantes sobre possíveis ataques, mas disse que não tinha notícias sobre alvos, datas ou como os ataques seriam executados. Foi advertido que entre as atividades terroristas pode haver atentados suicidas e seqüestros. "Lembramos aos cidadãos americanos para permanecerem vigilantes em relação a sua segurança pessoas e serem cautelosos", adverte o comunicado. Cinco pessoas foram mortas, incluindo uma funcionária da Embaixada dos EUA e sua filha adolescente, e 45 pessoas ficaram feridas no ataque à igreja em Islamabad. O presidente George W. Bush condenou o atentado e prometeu levar os responsáveis à Justiça.