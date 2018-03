EUA afirmam que Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas e Al-Gamat atuam na Tríplice Fronteira O chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, general James Hill, afirmou na quinta-feira que terroristas islâmicos de grupos como Al-Qaeda, o Hezbollah libanês, o palestino Hamas e o egípcio Al-Gamat operam na fronteira tríplice entre Brasil, Argentina e Paraguai e sua presença na região representa uma "ameaça real". Hill, que falou durante um seminário realizado pelo Conselho das Américas, em Nova York, disse que não tem como provar. "Neste momento não poderia mostrar-lhes a arma fumegante", disse. "Eles estão lá, mas não posso apresentar as informações, mostrar isso a você; poderia, no entanto, apresentar informações sobre os enormes montantes de dinheiro movimentados pelo Hezbollah, pelo Hamas e pelo Al-Gamat (na região)." Hill disse também que enfrenta dificuldades crescentes de recursos e sugeriu que os países da região devem transferir o controle das fronteiras da polícia para os militares. O oficial norte-americano mencionou a lavagem de dinheiro do narcotráfico como uma possível fonte de dinheiro para o terrorismo. Mas disse também que as mudanças das prioridades da defesa dos EUA (a ênfase dada aos preparativos de uma possível guerra contra o Iraque) produziu cortes nos esforços militares norte-americanos para combater o tráfico de drogas na Colômbia. "Seria ingênuo para mim sentar aqui e dizer que não estou sofrendo alguns cortes tanto em termos de dinheiro como, e mais importante, de equipamentos por causa das prioridades mais elevadas das Forças Armadas e do governo dos EUA", disse Hill. Ele disse que está tendo que fazer as coisas de forma diferente para enfrentar o desafios.