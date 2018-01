EUA afirmam que não há terrorismo na Tríplice Fronteira Os Estados Unidos têm informação de que há coleta de fundos para grupos palestinos na região da Tríplice Fronteira. Entretanto, segundo o subsecretário americano para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Otto Reich, que falou a jornalistas locais, "não há treinamento de terroristas" na área. "Temos informações de que na zona são arrecadados fundos para grupos terroristas do Oriente Médio. Devemos parar ou reduzir essas arrecadações para o Hezbollah e o Hamas. Mas na áreas não há preparação de terroristas", explicou Reich, que realizou uma visita de dois dias ao Paraguai e que hoje viajou à Argentina. A Tríplice Fronteira é formada por Ciudad del Este no Paraguai, Foz do Iguaçu no Brasil e Puerto Yguazú na Argentina, divididas pelo Rio Paraná. Na área residem cerca de 30.000 cidadãos de origem majoritariamente sírio-libanesa dedicados ao comércio. A afirmação de Reich é referente à suspeita de que os imigrantes árabes entreguem uma porcentagem de seus ganhos aos grupos Hezbollah e Hamas. Segundo a chanceler paraguaia, Leila Rachid, "o Hezbollah é um partido legal com representação parlamentar no Líbano, e receber dinheiro de seus simpatizantes não é uma atitude ilegal, mas o que o grupo faz com esse dinheiro é tema de discussão". Para ela, a zona das três fronteiras não deve ser "satanizada" por causa disso.