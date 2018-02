EUA afirmam que sistema antimísseis não afeta Rússia

"A arquitetura de defesa antimíssil emergente na Europa não é voltada contra a Rússia, mas sim contra a crescente ameaça do Irã", afirmou um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano. "Nós continuamos a discutir formas com as quais podemos cooperar com a Rússia em defesa antimíssil."

O chefe das Forças Armadas russas, general Nikolai Makarov, disse anteriormente, segundo agências russas, que "o desenvolvimento e a instalação de mísseis de defesa são voltados contra a Federação Russa".

As informações são da Dow Jones.