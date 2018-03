EUA agora podem atacar "à vontade", diz Rumsfeld Os EUA atingiram pistas de pouso, estações de radar antiaéreo, lança-mísseis e diversos campos de treinamento de terroristas nos ataques realizados nas últimas três noites, disse o secretário de Defesa norte-americano, Donald Rumsfeld. As ofensivas foram bem sucedidas de forma que permitem agora as forças militares realizarem ataques "24 horas por dia, conforme nossa vontade". Rumsfeld disse que os pilotos continuarão a lançar caixas contendo alimentos para o povo do Afeganistão. "Estamos caminhando bem em direção às nossas metas de criar condições necessárias para conduzir uma campanha sustentável para eliminar os terroristas e lançar ajuda humanitária aos civis no Afeganistão, conforme nossa capacidade", disse Rumsfeld em entrevista coletiva à imprensa. Leia o especial