EUA agora suspeitam de infiltração na polícia iraquiana Parece não haver provas de que a Al-Qaeda esteja por trás da longa série de ataques contra alvos americanos e iraquianos, mas alguns policiais do Iraque, treinados pelos americanos, podem estar coordenando parte das operações da resistência, disse uma autoridade dos EUA. Os militares americanos estão preocupados com a possibilidade de que alguns dos atentados contra forças dos EUA tenham sido coordenados por civis iraquianos contratados pelas forças de ocupação. Esses civis podem ter meios de conhecer as movimentações de tropa e de altos oficiais, disse o general Ricardo Sanchez. ?Houve situações em que policiais coordenaram ataques contra a coalizão e contra o povo?, afirmou.