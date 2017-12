EUA agradecem apoio dos brasileiros O responsável pela embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Cristobal Orozco, agradeceu hoje, em comunicado, o apoio dos órgãos de segurança brasileiros no "rápido e eficiente apoio à embaixada, aos consulados e às instituições não-oficiais da comunidade americana" instalados no País. Ele pediu união contra "tais ações covardes, que atingem pessoas inocentes", e repetiu as palavras do presidente George W. Bush, no pronunciamento de ontem à noite: "América, nossos amigos e aliados, juntem-se aos que querem a paz e a segurança no mundo e poderemos juntos vencer a guerra contra o terrorismo."