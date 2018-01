EUA ainda não definiram o que fazer com Saddam Oficiais americanos disseram que ainda não decidiram o que fazer com Saddam Hussein, agora que ele foi capturado. Uma opção é levá-lo a julgamento no tribunal especial estabelecido pelo Conselho Governante iraquano na última quarta-feira. Em declaração neste domingo, após o anúncio da captura do ex-ditador, um dos membros do Conselho disse que Saddam será julgado pelo tribunal. Ahmad Chalabi garantiu que o tribunal já pensava em julgar Saddam à revelia. » veja a galeria de imagens