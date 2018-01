EUA ainda procuram 13 aliados de Saddam Dos 55 iraquianos mais procurados pelo governo dos EUA, de acordo com o Comando Central Norte Americano, 41 foram capturados ou mortos, 13 continuam refugiados e um foi liberado. Segundo a ordem que ocupam no baralho dos "mais procurados", são eles: 1 - Saddam Hussein, presidente. Capturado em 13 de dezembro 2 - Kusai Hussein, filho de Saddam. Morto em 22 de julho 3 - Udai Hussein, filho de Saddam. Morto em 22 de julho 4 - Abid Hamid Maumud-al-Tikrit, primo de Saddam e seu secretário. Detido em 17 de junho 5 - Ali Hassan al-Majid, conselheiro presidencial, membro do Conselho do Comando Revolucionário, conhecido como Ali Químico. Capturado em 17 de agosto 6 - Izzat Ibrahim al-Duri, co-presidente do Conselho do Comando Revolucionário, confidente de muitos anos de Saddam, ainda foragido. 7 - Hani Abd al-Latif Tilfah al-Tikrit, diretor da Organização Especial de Segurança, ainda foragido. 8 - Aziz Saleh al-Numan, presidente do comando regional do Partido Baath de Bagdá. Detido em 22 de maio. 9 - Muhammad Hamza al-Zubaydi, membro afastado do Conselho do Comando Revolucionário, líder do esmagamento da rebelião xiita. Detido em 20 de abril 10 - Kamal Mustafá Abdallah Sultan al-Tikrit, secretário da Guarda Republicana e genro de Saddam. Entregou-se em 17 de maio 11 - Barzan Abd al-Ghafur Sulayman Majid al-Tikrit, comandante especial da Guarda Republicana, primo de Saddan. Capturado em 23 de julho 12 - Muzahim Sa´b Hassan al-Tikrit, que comandou a defesa aérea iraquiana durante o regime de Saddam. Detido em 23 de abril 13 - Ibrahim Ahmad Abd al Sattar muhammad, chefe das Forças Armadas. Detido em 15 de maio 14 - Sayf al-Din Fulayyih Hasan Taha al-Rawi, chefe da Guarda Republicana, ainda foragido 15 - Rafi Abd al-Latif Tilfah al-Tikrit, diretor da Segurança Geral, ainda foragido 16 - Tahir Jalil Haboush, chefe do Serviço Iraquiano de Inteligência, ainda foragido 17 - Hamid Raja Shalah al-Tikrit, comandante da Força Aérea. O Comando Central dos EUA diz que ele foi detido pelas forças de coalização, sem informar a data da prisão 18 - Latif Nusayyif al-Jasim al-Dulaymi, co-presidente do birô militar do Partido Baath. Capturado em 9 de junho 19 - Abdel Tawab Mullah Huweish, vice-primeiro-ministro. Detido em 2 de maio 20 - Taha Yassin Ramadan, co-presidente e membro do Conselho do Comando Revolucionário. Detido em 19 de agosto 21 - Rukan Razuki abd al-Ghafar Sulayman al-Majid al-Tikrit, chefe do departamento de negócios tribais, ainda foragido 22 - Jamal Mustafá Abdallah Sultan al-Tikrit, vice-chefe dos negócios tribais, genro de Saddam. Detido em 20 de abril 23 - Mizban Khadr Hadi, membro do Conselho do Comando Revolucionário. Detido em 8 de julho 24 - Taha Muhie-eldin Maruf, co-presidente, membro do Conselho do Comando Revolucionário, único membro curdo da estrutura (hierarquia) de Saddam. Detido em 2 de maio 25 - Tarik Aziz, vice-primeiro-ministro. Rendeu-se em 25 de abril 26 - Walid Hamid Taufik, governador de Basra. Entregou-se em 29 de abril 27 - General Sultan Hashim Ahmad, ministro da Defesa. Preso em 19 de setembro, foi depois retirado da lista dos procurados e libertado 28 - Hikmat Mizban Ibrahim-al-Azzawi, vice-primeiro-ministro, ministro das Finaças. Sob custódia desde 18 de abril 29 - Mahmud Diab al-Ahmed, ministro do Interior. Detido em 8 de julho 30 - Ayad Futayyif Khalifa, chefe das forças Quds, detido em 4 de junho 31 - General Zuhayr Talib Abd al-Sattar al-Naqib, diretor da Inteligência Militar. Detido em 23 de abril 32 - Vice-general Amir Hamudi Hasan al-Saai, conselheiro científico presidencial. Entregou-se em 12 de abril 33 - Amir Rashid Muhammad al-Ubaydi, conselheiro presidencial, ministro do Petróleo. Detido em 28 de abril 34 - General Hussam Mohammed Amid, chefe do diretório de Monitoramento, principal ligação com os inspetores de armas da ONU. Sob custódia desde 27 de abril 35 - Muhammad Mahdi al-Salih, ministro do Comércio, Sob custódia desde 23 de abril 36 -Sabawi Ibrahim Hasan, conselheiro presidencial, meio-irmão de Saddam, ainda foragido 37 - Watban Ibrahim Hasan, conselheiro presidencial, meio-irmão de Saddam. Sob custódia desde 13 de abril 38 - Barzan Ibrahim Hasan, conselheiro presidencial, meio-irmão de Saddam. Sob custódia desde 16 de abril 39 - Huda Salih Mahdi Ammash, renomada cientista especialista em armas biológicas, primeira mulher eleita para o comando do conselho do Partido Baath. Sob custódia desde 9 de maio 40 - Abdel Baqi Abdel Karim Abdallah al-Sadun, presidente do comando regional do Partido Baath, ainda foragido 41 - Mohammed Ziman Abdul Razaq, presidente do comando regional do Partido Baath, ainda foragido 42 - Samir Abd al-Aziz al-Najim, presidente do comando regional do Partido Baath. Sob custódia desde 17 de abril 43 - Humam Abdul-Kahliq Abdul Ghafoor, ministro da Educação e Pesquisa Científica. Sob custódia desde 19 de abril 44 - Yahya Abdellah al-Abudi, presidente do comando regional do Partido Baath, ainda foragido 45 - Nayef Shedakh, presidente regional do Partido Baath, governador de Najaf. Segundo a televisão iraquiana, foi morto na batalha de defesa de Najaf 46 - Sayf al-Din al-Mashadani, presidente do comando regional do Partido Baath. Sob custódia desde 24 de maio 47 - Fadil Mahmud Gharib, presidente do comando regional do Partido Baath. Sob custódia desde 15 de maio 48 - Muhsin Khadr al-Khafaji, presidente do comando regional do Partido Baath, ainda foragido 49 - Rashid Taan Kazim, presidente do comando regional do Partido Baath, ainda foragido 50 - Ugla Abid Saqr, presidente do comando regional do Partido Baath. Sob custódia desde 20 de maio 51 - Ghazi Hammud, presidente do comando regional do Partido Baath. Sob custódia desde 7 de maio 52 - Adilabdillah Mahdi al-Duri al-Tikrit, presidente do comando regional do Partido Baath. Sob custódia desde 15 de maio 53 - General de Brigada Hsayin al-Awadi, presidente do comando regional do Partido Baath, funcionário graduado do corpo militar iraquiano de armas químicas. Sob custódia desde 9 de junho 54 - Khamis Sirhan al-Muhammad, presidente do comando regional do Partido Baath, comandante da milícia, ainda foragido 55 - Sad Abd al-Majid al-Faysal, presidente do comando regional do Partido Baath. Sob custódia desde 24 de maio.