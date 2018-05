EUA ajudaram Israel a restringir investigação sobre crimes em Gaza

WASHINGTON - Os EUA trabalharam nos bastidores para ajudar Israel a limitar as investigações da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre crimes de guerra cometidos durante a ofensiva militar israelense contra a Faixa de Gaza, entre o final de 2008 e início de 2009, informa uma reportagem da revista especializada Foreign Policy publicadas nesta terça-feira, 19.

A publicação baseou-se em telegramas exclusivos fornecidos pelo site dedicado ao vazamento de informações secretas WikiLeaks. Os documentos expõem medidas tomadas pela embaixadora dos EUA na ONU, Susan Rice, com o objetivo de evitar uma investigação mais meticulosa sobre supostos abusos cometidos durante o conflito.

Cerca de 1.400 palestinos e 13 israelenses foram mortos durante as três semanas de ofensiva israelense entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009, cuja justificativa foi interromper os ataques de foguetes palestinos contra Israel.

De acordo com um telegrama, Susan falou três vezes com o secretário-geral da ONU Ban Ki-moon no dia 4 de maio de 2009 pedindo a ele que retirasse as recomendações para uma investigação mais rigorosa de um comitê investigativo sobre os ataques contra instalações da ONU em Gaza. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.