EUA ajudarão a patrulhar espaço aéreo de Bogotá na posse de Uribe Um avião de vigilância dos Estados Unidos dará apoio a aparelhos colombianos no controle do espaço aéreo de Bogotá durante, na quarta-feira, a posse do presidente eleito, Alvaro Uribe, informou o governo. A Embaixada americana confirmou que um avião P3 do Serviço de Alfândega dos EUA chegaria ainda hoje a Bogotá com oito tripulantes para promover um treinamento com oficiais colombianos. As medidas de controle aéreo foram adotadas depois de advertências de organismos de segurança do Estado sob um suposto plano de grupos guerrilheiros de promover ataques com aviões roubados no dia da posse de Uribe. Já confirmaram presença na cerimônia presidentes de várias nações, delegações de países europeus e enviados especiais.