EUA ajudarão Iraque a julgar Saddam, diz Bush No início de sua entrevista coletiva sobre a captura do ex-ditador iraquiano Saddam Hussein, o presidente dos EUA, George W. Bush, disse que o governo americano trabalhará juntamente com os iraquianos para levar Saddam a julgamento, e que a forma do julgamento será definida pelos EUA e pelo povo do Iraque. ?Trabalharemos com os iraquianos para desenvolver uma forma de julgá-lo que passará pelo escrutínio internacional?, disse o presidente. Bush disse que sua opinião pessoal sobre qual a pena que se deve impor a Saddam não importa. ?É preciso haver um julgamento público, todas as atrocidades devem ser esclarecidas e a justiça deve ser feita?, declarou. ?Adeus. O mundo é melhor sem você, senhor Saddam Hussein?, disse Bush.