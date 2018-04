EUA ajudarão ONU a organizar evento sobre racismo A administração de Barack Obama informou na noite de sábado que vai ajudar a organizar a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre racismo, apesar das preocupações de que o encontro possa ser usado pelos países árabes como uma oportunidade para criticar Israel. Os EUA ressaltaram, entretanto, que ainda não decidiram se irão participar do encontro. O Departamento de Estado disse que vai enviar diplomatas na próxima semana para tomar parte das reuniões preparatórias da Conferência Mundial Contra o Racismo, que será realizada em Genebra, na Suíça, em abril. Alguns países, incluindo Israel e o Canadá, já decidiram boicotar o encontro. Durante a administração George W. Bush, os EUA e Israel abandonaram a primeira conferência sobre racismo, realizada em Durban, na África do Sul, em 2001, após a tentativa de aprovar uma resolução que comparava o sionismo ao racismo. "A intenção de nossa participação é de trabalhar para tentar mudar a direção na qual a conferência está caminhando", afirmou o Departamento de Estado em comunicado divulgado na noite de sábado. "Nós esperamos trabalhar com outros países que querem que a Conferência lide com o racismo ao redor do mundo de forma responsável e produtiva".