EUA alertam cidadãos no exterior a estarem prontos para partir O Departamento de Estado norte-americano deve enviar ainda hoje a todas as embaixadas e consulados dos EUA uma mensagem para que alertem todos os cidadãos norte-americanos a preparar-se para voltarem a seu país rapidamente no caso de uma emergência. De acordo com a rede de televisão MSNBC, o Departamento de Estado não está fazendo uma relação explícita entre esse alerta e a possibilidade de uma guerra com o iraque. O alerta diz que todos os cidadãos norte-americanos no exterior devem manter documentos e medicamentos à mão para o caso de terem de deixar às pressas os países em que estão.