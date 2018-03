EUA alertam empresas aéreas para risco de atentados O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou às companhias aéreas e à polícia que a rede extremista Al-Qaeda pode tentar realizar novos atentados suicidas com seqüestro de aviões nos próximos meses. A suspeita surgiu após o interrogatório de um prisioneiro supostamente ligado à Al-Qaeda e de comunicações que foram interceptadas, explicou o departamento. O porta-voz do Departamento de Segurança Interna afirmou, no entanto, que o nível de credibilidade da informação ainda está sendo avaliado.