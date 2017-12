EUA alertam norte-americanos que estão no Brasil A Embaixada dos Estados Unidos divulgou nesta tarde comunicado aos cidadãos norte-americanos que se encontram no Brasil, recomendando que mantenham alto nível de alerta e adotem as medidas necessárias para aumentar sua condição de segurança, evitem exposição desnecessária, variem as rotas e os horários de todas as viagens inevitáveis e tratem com suspeita quaisquer correspondências ou pacotes vindos de fontes desconhecidas. Veja a íntegra do aviso. "A Embaixada dos Estados Unidos solicita à imprensa que divulgue o seguinte comunicado, dirigido aos cidadãos americanos em território brasileiro. Houve uma série de ataques terroristas, aparentemente interligados, contra prédios famosos e instalações do governo nos Estados Unidos. Como medida de precaução, a Embaixada dos EUA em Brasília, juntamente com os consulados em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife estão fechados, mas serão reabertos o mais cedo possível. Solicita-se aos cidadãos americanos que mantenham um alto nível de alerta e adotem as medidas necessárias para aumentar sua condição de segurança. Os americanos devem evitar exposição desnecessária, variar as rotas e os horários de todas as viagens inevitáveis e tratar com suspeita quaisquer correspondências ou pacotes vindos de fontes desconhecidas. Além disso, solicita-se aos cidadãos americanos que também informem a presença de tais objetos às autoridades locais. Os veículos não devem ser deixados sem supervisão e, na medida do possível, devem ser mantidos trancados em todas as ocasiões. Os funcionários americanos no exterior foram aconselhados a adotar as mesmas precauções. Além disso, as instalações do governo americano no Brasil continuarão temporariamente fechadas e os serviços ao público suspensos até que as medidas de segurança sejam revistas e ajustadas de forma apropriada. Os cidadãos americanos que planejam viajar ao exterior devem consultar os avisos ao público emitidos pelo Departamento de Estado, os avisos sobre viagens, os boletins de informação e brochuras regionais sobre viagens, disponíveis no seguinte endereço para assuntos consulares na Internet: http://travel/state.gov".