EUA alertam para ameaça do tráfico em países vizinhos O chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, o general Douglas Fraser, abriu hoje uma reunião com chefes militares de México, Colômbia, Bahamas e República Dominicana, para avaliar as ações contra o narcotráfico, numa região onde os cartéis internacionais e o crime organizado estão ganhando terreno. "O problema (tráfico de drogas, armas e pessoas) aumentou ao ponto de afetar os países. Ele não afeta apenas a segurança individual das pessoas, afeta a segurança nacional e regional", disse Fraser.