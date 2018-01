EUA alertam para possíveis atentados hoje O Departamento de Estado americano lançou uma advertência sobre possíveis ataques da Al-Qaeda em locais de interesse americano no mundo hoje, quando se completam dois anos dos atentados de 11 de setembro de 2001 e um dia após a rede de TV Al-Jazira divulgar uma fita com imagens de Osama bin Laden. "Estamos vendo crescentes indicações de que a Al-Qaeda está se preparando para atacar alvos americanos no exterior", afirma o Departamento de Estado em um comunicado expedido ontem. Não há planos para elevar o nível de alerta contra terrorismo dentro dos Estados Unidos. Os atentados ocorridos nos últimos meses na Arábia Saudita, Marrocos e Báli levaram o Departamento de Estado a ver possibilidade de ataques nesta quinta-feira. "Localidades da Europa ou na Eurásia poderiam ser alvos de uma nova rodada de ataques, possivelmente para coincidir com o aniversário dos atentados de 11 de setembro de 2001", diz o comunicado.