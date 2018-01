EUA alertam para risco de ataque terrorista O governo dos EUA teme que alguns prédios sejam atacados por carros-bomba ou caminhões em Nova York, Washington e Newark. As informações foram divulgadas pelo secretário de Segurança Interna, Tom Ridge, em uma coletiva para a imprensa. O governo também mencionou quais edifícios estariam na lista dos prováveis alvos dos terroristas: Prédio do Citicorp e a sede da Bolsa de Valores de Nova York, em Nova York.Sede do FMI e do Banco Mundial, em Washington.O edifício Prudential em Newark, em Nova Jersey.