EUA alertam para risco de atentado na África O Departemento de Estado dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira que americanos de passagem pelo Quênia e outros países do leste africano podem ser alvos de atentados terroristas. "Há uma crível ameaça de ataques terroristas no leste da África. Turistas que estejam indo para lá devem revisar cuidadosamente seus planos", afirmou o departamento em comunicado oficial. A nota diz que terroristas poderiam tentar abater aviões com mísseis de ombro, principalmente na capital do Quênia, Nairobi. Segundo o departamento, portos também podem ser alvos de ataques. O Quênia foi cenário de dois atentados nos últimos cinco anos. Em ambos os casos, a Al-Qaeda de Osama bin Laden foi responsabilizada.