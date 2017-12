EUA alertam seus cidadãos sobre riscos de ataque As Embaixadas dos EUA na Arábia Saudita e Catar alertaram hoje os americanos sobre o risco de serem alvos de atentados e recomendaram a adoção de hábitos mais cautelosos. Segundo mensagens veiculadas no site das embaixadas e em gravações telefônicas, os americanos devem alternar caminhos, mudar seus horários, não deixar seus veículos sozinhos e encarar como suspeitas correspondências não familiares. Na sexta, as forças militares dos EUA já haviam entrado em estado de alerta máximo ante o "crescente de risco" de ataques.