EUA alertam sobre novos atentados da Al-Qaeda O governo dos Estados Unidos advertiu que um aumento da violência terrorista no exterior e o final do mês sagrado do Ramadã ampliam as possibilidade de que ocorram atentados contra interesses americanos ao redor do mundo. Em um boletim secreto, enviado primeiramente às autoridades e funcionários oficiais, o governo afirma que a série de atentados em Istambul e outros pontos indica o continuado desejo da Al-Qaeda de atacar interesses dos EUA no estrangeiro. O conteúdo do comunicado foi descrito por uma fonte do governo que pediu anonimato.