EUA alertam sobre possíveis transações de Yanukovich A Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA recomendou aos bancos que fortaleçam os mecanismos de monitoramento sobre as transações financeiras do ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovich. A recomendação também é válida para seus antigos funcionários.