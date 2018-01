EUA alertam sobre risco de novos atentados na Indonésia Os terroristas envolvidos no ataque ao hotel Marriott em Jacarta, na Indonésia, podem estar planejando novos atentados contra norte-americanos, segundo informou o Departamento de Estado dos EUA e um alerta sobre viagens internacionais publicado nesta sexta-feira. O departamento sugere que os cidadãos adiem as viagens para a Indonésia. O ataque suicida ao hotel, na quinta-feira, matou 10 pessoas e deixou mais de 150 feridos. A organização islâmica Jemaah Islamiyah, com suposta ligação com a Al-Qaeda, é acusada de ter planejado o atentado. A Jemaah também é responsabilizada pelo atentado de outubro de 2002, em Bali, onde 202 pessoas morreram. Entre os estabelecimentos mais convenientes para um atentado na região, o Departamento de Estado cita hotéis, clubes, restaurantes, shopping centers e escolas.