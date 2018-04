EUA aliviam restrições para Cuba

Com as mudanças, instituições religiosas e universidades envolvidas em estudos acadêmicos poderão organizar viagens a Cuba sem permissão prévia do governo dos EUA.

Além disso, outras instituições educacionais poderão pedir permissão para viagens especiais. Isso restaura o intercâmbio pessoal que foi instituído pelo presidente Bill Clinton, mas eliminado no governo do presidente George W. Bush.

As viagens puramente turísticas continuam ilegais. E o governo não propôs suspender o embargo comercial ao país.

As novas normas também permitirão que qualquer aeroporto qualificado possa fornecer serviço de voos charter licenciados para Cuba. Pela lei atual, só três aeroportos estão autorizados a oferecer os voos.

As normas permitirão ainda que qualquer norte-americano envie até US$ 500 por trimestre para pessoas que não sejam membros da família em Cuba, desde que não sejam altas autoridades do governo nem membros importantes do Partido Comunista. A quantia é maior do que o permitido sob o governo Clinton. As informações são da Dow Jones.