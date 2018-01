EUA ameaçam cancelar reunião com a Coréia do Norte O governo norte-americano ameaçou nesta sexta-feira cancelar a reunião com a China e a Coréia do Norte marcada para a próxima semana, em Pequim, para discutir a crise nuclear com Pyongyang, disseram fontes oficiais em Washington. O anúncio foi feito depois que o governo comunista norte-coerano ter informado que havia processado com êxito mais de 8 mil barras de urânio empobrecido - com os quais, segundo especialistas norte-americanos, se pode produzir várias bombas atômicas. Os EUA não receberam informes do governo norte-coreano sobre as operações de reprocessamento de urânio. "Ainda não está decidido se os encontros se realizarão, está sendo seriamente considerada a hipótese de cancelar (o encontro)", disseram as fontes de Washington. Pela manhã, um porta-voz não identificado da chancelaria de Pyongyang afirmou à agência noticiosa oficial KCNA que, "como já havíamos declarado, estamos na etapa final do processamento exitoso de mais de 8 mil barras de urânio empobrecido". Segundo ele, a "informação interina" havia sido enviada aos EUA e a "outros países interessados" no mês passado. Sobre as conversações tripartites previstas para Pequim, o porta-voz norte-coreano disse que serão analisados "assuntos essenciais".