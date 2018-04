EUA ampliam esforços contra tráfico de crianças no Haiti Os Estados Unidos estão aumentando os esforços para o combate ao potencial tráfico de crianças haitianas separadas de suas famílias após o terremoto do dia 12, informou ontem o Departamento de Estado. Um porta-voz do órgão lembrou que muitas pessoas perderam suas casas e muitas crianças, separadas dos pais, enfrentam "grande risco e maior vulnerabilidade ao tráfico humano".