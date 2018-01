EUA ampliam nível de alerta contra terrorismo O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Tom Ridge, recomendou hoje ao presidente George W. Bush que amplie o nível de alerta depois de afirmar ter fortes indícios de que a rede extremista Al-Qaeda, de Osama bin Laden, planeja uma nova onda de ataques com aviões durante os feriados de fim de ano. Segundo analistas, com a medida, Bush acabou fazendo o jogo de seu principal rival democrata na corrida presidencial do ano que vem, Howard Dean. O ex-governador de Vermont tem sustentado que a prisão de Saddam Hussein no dia 13 não significa que os EUA estejam mais seguros. Como conseqüência do aumento do nível de advertência, governadores de Estado adotaram medidas extraordinárias para reforçar a segurança em pontos sensíveis como aeroportos, terminais rodoviários, estações de trem, instalações de fornecimento de água e energia elétrica e shopping centers. Na estação ferroviária de Penn Station, em Nova York, o policiamento foi reforçado, assim como em pontes e túneis de Manhattan e outros distritos da cidade. Tropas da Guarda Nacional e da força policial estadual de Nova York foram convocadas para intensificar o patrulhamento de "pontos críticos da infra-estrutura" por ordem do governador George Pataki. Apesar do alerta de terror, os nova-iorquinos mantiveram hoje sua frenética rotina em meio à temporada de compras de Natal, numa mostra de que a advertência causou mais incômodo do que pânico entre os americanos. Muitos habitantes de Nova York e de outras cidades lembraram que, desde 11 de setembro de 2001, o alerta de terror já foi elevado para o nível laranja quatro vezes, sem que nenhum incidente grave tivesse ocorrido nesses períodos. A advertência americana pôs em alerta também outros países do mundo. Na Austrália, o governo recomendou a seus cidadãos que redobrem a atenção se tiverem de viajar para os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha.