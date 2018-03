EUA ampliam ofertas para Coréia do Norte abandonar programa nuclear O embaixador americano na Coréia do Sul, Thomas Hubbard, disse hoje que os EUA têm mais do que ajuda alimentar para oferecer à Coréia do Norte, caso Pyongyang abandone suas ambições nucleares. A nova oferta se dá ao mesmo tempo em que um enviado russo, o vice-ministro de Relações Exteriores Alexander Losiukov, apresentava ao regime norte-coreano "um plano integrado", que incluiria garantias de segurança e a retomada da assistência econômica à Coréia do Norte em troca de um compromisso para manter a Península Coreana livre de armas atômicas. Durante a reunião com Losiukov, o vice-ministro de Relações Exteriores norte-coreano, Kang Sok-ju, agradeceu a Rússia pela "boa vontade para solucionar a situação". Acusando os EUA de não cumprirem acordos para fornecimento de petróleo, a Coréia do Norte anunciou nas últimas semanas a retomada de seu programa nuclear. O secretário de Defesa, Donal Rumsfeld, reiterou hoje, em entrevista à rede de TV ABC, que os EUA privilegiam a via diplomática para resolver a disputa com a Coréia do Norte. "Isso significa que os EUA ou a Coréia do Sul poderão ser atacados pela Coréia do Norte sem que respondam? É claro que não", acrescentou Rumsfeld. O secretário disse ainda que o risco representado pela Coréia do Norte não se baseia apenas em como eles podem usar sua capacidade militar. "O problema é que se trata do maior exportador de mísseis balísticos do mundo e proporcionam armas e material nuclear para outros países", declarou.