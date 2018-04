EUA ampliam para 20 mil total de soldados atuando no Haiti

As Forças Armadas norte-americanas ampliarão sua missão no Haiti elevando para perto de 20 mil o número de soldados em solo e na costa do país caribenho. O general Douglas Fraser, chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, afirmou ontem que já há mais de 2.600 soldados atuando em solo haitiano, auxiliando no esforço após o terremoto de 7,0 graus na Escala Richter ocorrido no último dia 12. Porém, ele ressaltou que o aumento de tropas não terá qualquer impacto sobre o plano de enviar mais 30 mil soldados ao Afeganistão.

Tragédia no Haiti:

Préval recorre ao governo do improviso

Aumentar ajuda a desabrigados se torna desafio

Brad Pitt e Robert Pattinson participarão de teleton

Segundo Fraser, o número deve subir para 4.600 soldados no fim de semana, além de outros 10.445 militares em embarcações na costa do Haiti. Outros mais de 4 mil soldados e marines de outra unidade partiram para o Haiti no fim da quarta-feira.

O general disse que o ambiente de segurança na nação caribenha é "calmo e permanece estável". Apesar disso, ele notou que há uma demanda por escoltas para os encarregados da assistência humanitária em vários pontos do país e para suprir essa demanda houve a decisão de enviar milhares de soldados. O general disse que os reforços aumentarão a capacidade de se enviar suprimentos humanitários.

Os EUA já distribuíram mais de 600 mil garrafas de água e 400 mil refeições no Haiti nos últimos dias. Outros centenas de milhares de litros estão sendo produzidos com a utilização de unidades de tratamento.

A ajuda total da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos EUA para o Haiti já chega perto dos US$ 165 milhões. Os norte-americanos já enviaram 20 em barcações para a costa do país caribenho, além de 63 helicópteros e 204 veículos para o esforço. As informações são da Dow Jones.