EUA ampliam temporada no Iraque de 1.500 soldados O Departamento de Defesa dos Estados Unidos ampliará o tempo de serviço no Iraque de cerca de 1.500 soldados, principalmente pessoal de apoio em helicópteros e outros meios de transporte, informam autoridades. Esta é a mais recente mudança de uma série nos planos para substituir 125.000 militares, que já estão no Iraque há quase um ano, por uma força menor e de maior mobilidade.