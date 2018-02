EUA ampliarão prisão em Guantánamo O governo dos Estados Unidos ampliará a prisão segurança máxima em Guantánamo, Cuba, onde são mantidos os réus da guerra contra o terrorismo, disseram nesta quinta-feira fontes oficiais. A prisão na Base Naval de Guantánamo está quase cheia, com 564 suspeitos de pertencerem ao Taleban e à rede Al-Qaeda, liderada pelo milionário saudita Osama bin Laden. Eles foram capturados durante a campanha no Afeganistão e em outros países. O Pentágono recebeu as propostas dos interessados na licitação e pretende chegar a uma decisão nos próximos dias sobre a construção de cerca de 200 celas na instalação chamada Campo Delta, disseram dois funcionários, que não quiseram se identificar.