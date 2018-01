EUA analisam oferta norte-coreana sobre programa de armas Os Estados Unidos estão revisando uma proposta norte-coreana apresentada com o objetivo de desfazer as preocupações americanas com relação a seus programas de armas e mísseis, disse o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell. "Os norte-coreanos admitiram uma série de coisas que estão fazendo e agora esses temas serão novamente debatidos", comentou o chanceler americano. "Mas é claro que eles esperam algo considerável em troca", prosseguiu, sem fornecer detalhes sobre as trocas de informações realizadas em Pequim, na semana passada. Funcionários do governo americano disseram que, durante as negociações da semana passada, a Coréia do Norte teria ameaçado testar armas nucleares. No entanto, Powell garantiu que a palavra "teste" não foi utilizada em nenhum momento das conversações tripartites entre China, Coréia do Norte e Estados Unidos. "Eles disseram que esta é uma espécie de capacidade que alguém pode obter de uma forma ou de outra", afirmou. Ao mesmo tempo, Powell descartou relatos segundo os quais a Coréia do Norte teria informado ao Departamento de Estado dos EUA que começara a reprocessar barras de combustível nuclear. "Isto não faz sentido", garantiu o secretário de Estado em entrevista coletiva concedida em Washington. De acordo com ele, os serviços secretos americanos não confirmaram a existência de tais atividades na Coréia do Norte.