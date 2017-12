EUA analisam possibilidade de retirar Farc de lista de terroristas

CARTAGENA, COLÔMBIA - O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, disse nesta segunda-feira, 26, que seu país ainda não está pronto para retirar as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) de sua lista de organizações terroristas. Contudo, ele garantiu que analisará o assunto à medida que o acordo de paz com o governo colombiano for implementado.

"Estamos claramente preparados para analisar e fazer juízos sobre isso à medida que os fatos surgem", afirmou Kerry aos repórteres durante uma visita a Cartagena, na Colômbia, para a assinatura do acordo de paz entre Bogotá e o grupo rebelde, encerrando 52 anos de guerra.

Kerry disse que o processo poderá avançar rapidamente se os rebeldes aderirem aos termos do pacto. "Acho que saberemos muito rapidamente", declarou. "Estamos profundamente comprometidos com o sucesso. Não queremos deixar as pessoas em uma lista se elas não pertencerem a uma lista."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, pediu aos EUA que retirem as Farc de sua lista de terroristas. / REUTERS