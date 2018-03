EUA: Ann Romney discursa no começo de convenção Ann Romney, esposa do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, deverá fazer seu discurso na noite desta terça-feira em Tampa, na Flórida, na abertura da Convenção Nacional Republicana, que sacramentará a candidatura do ex-governador de Massachusetts à presidência dos EUA em 6 de novembro. Ann e Mitt passaram os últimos dias preparando os discursos que farão na Convenção em uma casa que têm em um lago em New Hampshire. A Convenção foi oficialmente aberta na tarde desta terça-feira, após ter sido adiada ontem com a passagem do furacão Isaac pelo Golfo do México.