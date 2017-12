EUA antecipam entrega de soberania do Iraque A coalizão encabeçada pelos EUA entregou a soberania do Iraque ao governo interino nesta segunda-feira, dois dias antes do previsto. A antecipação é uma resposta aos rebeldes, que tentam sabotar a transferência de poder promovendo uma onde de seqüestros nos últimos dias, e uma tentativa de evitar que sejam feitos novos reféns. Uma série de documentos que detalham a entrega da soberania foram passados pelo administrador norte-americano Paul Bremer para o primeiro-ministro interino Iyad Allawi em cerimônia realizada na chamada Zona Verde, onde estão instalados os quartéis militares. Além de Bremer e Allawi, estava presente o presidente Gazi al-Yauer. "Este é um dia histórico. Sentimos que somos capazes de controlar a situação da segurança", disse Allawi. Fontes da coalizão que não quiseram ser identificadas informaram que Bremer deverá deixar o Iraque ainda nesta segunda-feira. "Vocês nos disseram e nós concordamos que estão prontos para a soberania. Deixaremos o Iraque confiantes no futuro do país", disse Bremer. Allawi explicou que pediu a antecipação da entrega da soberania diante do desejo dos iraquianos de controlar o destino da nação o mais rápido possível. Em Istambul (Turquia), onde o presidente dos EUA George W. Bush e outros chefes de Estado participam o encontro de dois dias da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o governo norte-americano disse estar satisfeito com a entrega da soberania e indicou que o fato terá boas conseqüências para o povo iraquiano. Na última quinta-feira, a coalizão entregou os últimos 11 dos 26 ministérios iraquianos, o que significa que, desde então os EUA já não governavam efetivamente.