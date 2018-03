EUA anunciam 2 operações em agosto no Iraque O comando principal dos Estados Unidos no norte do Iraque disse que começam em agosto duas novas operações com o objetivo de diminuir a violência na área. O general Mark Hertling afirmou que o exército iraquiano vai liderar uma ofensiva para estabelecer autoridade sobre os insurgentes na província de Diyala. Segundo ele, os militares norte-americanos também iniciarão uma operação gêmea no norte, para procurar membros da Al-Qaeda em regiões remotas. Ele disse a repórteres hoje que o propósito da ofensiva é consolidar áreas seguras nas regiões urbanas do norte. Ofensivas similares contra milícias xiitas em Bagdá e em cidades do sul contribuíram para um forte declínio no número de ataques. Mas a violência diminuiu menos no norte do país, apesar das várias operações militares realizadas nos últimos anos.