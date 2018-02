EUA anunciam acordo de cessar-fogo com Faluja A coalizão militar internacional no Iraque, comandada pelos EUA, anunciou um acordo de cessar-fogo com representantes da cidade sunita rebelde de Faluja. O acordo prevê o estabelecimento de patrulhas conjuntas com as forças de segurança iraquianas, que devem expulsar da cidade os combatentes estrangeiros e os criminosos. Ao mesmo tempo, os fuzileiros navais (marines) preparam um plano de reconstrução de Faluja, oeste de Bagdá, no valor de US$ 77 milhões. Os marines deverão reparar os danos causados em mesquitas, fábricas, casas e infra-estrutura, nas duas semanas de combates. Após vários dias de negociações, o porta-voz da coalizão, Dan Senor, afirmou que o acordo obtido com as autoridades de Faluja também prevê uma anistia para as pessoas que entreguem suas armas pesadas e munições ilegais, além do acesso aos hospitais e o estabelecimento de um sistema judicial iraquiano para investigar e julgar os crimes cometidos, entre eles os assassinatos de quatro seguranças civis americanos.