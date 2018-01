EUA anunciam ajuda às vítimas do terremoto na Indonésia Os Estados Unidos prometeram neste sábado uma ajuda inicial de 2,5 milhões de dólares aos afetados pelo terremoto na Indonésia que causou a morte de ao menos 3.340 pessoas na ilha de Java. A porta-voz do Departamento de Estado, Janelle Hironimus, disse que o presidente George W. Bush havia elevado o valor da ajuda de 500 mil para 2,5 milhões de dólares após comunicar-se com o presidente indonésio Susilo Bambang Yudhoyono, que expôs a gravidade da situação. Mais cedo, Bush havia expressado as condolências do povo norte-americano às vítimas do terremoto e anunciado a ajuda do Estados Unidos aos esforços de reconstrução. "Em nome do povo americano, Laura e eu enviamos nossas mais profundas condolências às famílias e amigos daqueles que perderam suas vidas no devastador terremoto que sacudiu a Indonésia", disse Bush em um comunicado. "Através do apoio financeiro e material, os EUA estão ajudando nos esforços de reconstrução em conjunto com as autoridades indonésias. Estamos prontos para prover a ajuda adicional que seja necessária", afirmou. Mais de três mil pessoas morreram e vários milhares ficaram feridos no terremoto que sacudiu Java, na pior catástrofe do arquipélago desde o tsunami de 26 de dezembro de 2004, que deixou 168.000 mortos em Sumatra.