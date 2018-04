EUA anunciam ajuda de US$ 2 bi ao Paquistão Os EUA anunciaram ontem que aumentarão para US$ 2 bilhões a ajuda para o Exército paquistanês nos próximos cinco anos. O novo pacote complementará uma ajuda de US$ 7,5 bilhões que os EUA prometeram ao Paquistão para projetos civis. Congressistas americanos disseram que serão suspensos os fundos para unidades do Exército paquistanês responsáveis pela morte de civis desarmados.