EUA anunciam captura de 5 líderes da Al-Qaeda O Exército dos Estados Unidos anunciou que seus soldados capturaram "mais de cinco" supostos líderes da milícia fundamentalista islâmica Taleban e confirmou a morte de um comandante rebelde libertado há dois anos da penitenciária de segurança máxima mantida na base naval de Guantánamo, Cuba. Segundo o major Scott Nelson, três dos "mais de cinco" detidos são insurgentes de médio escalão. Sem revelar a identidade de nenhum deles, o major americano disse ainda que um dos suspeitos detidos em operações de busca iniciadas no sábado é um importante líder da milícia fundamentalista islâmica. O Exército americano confirmou ainda a morte de Abdul Ghaffar, um comandante rebelde na província de Uruzgan, um bastião do Taleban na região central do Afeganistão. De acordo com autoridades afegãs, Ghaffar e dois outros insurgentes morreram na noite de sábado. Ele teria retornado às fileiras rebeldes depois de ter sido libertado de Guantánamo.