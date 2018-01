EUA anunciam captura de mais um ex-ministro de Saddam O Comando Central do Exército americano (Centcom) anunciou neste domingo em Doha, no Catar, a captura de Abd al-Khalq Abd al-Gafar, ministro do Ensino Superior e da Pesquisa Científica do regime de Saddam Hussein. Al-Gafar era o "4 de copas" do baralho dos mais procurados pela coalizão anglo-americana no Iraque. "Abd al-Khalq Abd al-Gafar está sob nossa custódia desde ontem (sábado)", limitou-se a informar em curtíssima nota o Centcom. Nenhuma fonte militar deu detalhes sobre a prisão. Genro e secretário particular Horas antes, o comando militar informara que um dos genros de Saddam, Jamal Mustafa Sultan al-Tikriti, tinha se rendido em Bagdá a integrantes do Conselho Nacional Iraquiano (CNI) - grupo comandado no exílio pelo opositor Ahmed Chalabi. Jamal al-Tikriti, o "9 de paus", atuava como secretário particular de Saddam. O CNI informou neste domingo à noite ter entregue o genro de Saddam às autoridades militares dos EUA. Um porta-voz do grupo de Chalabi, Sadeq al-Musawi, disse à emissora de TV do Catar Al-Jazira que Jamal al-Tikriti tinha fugido para a Síria. Membros do CNI, por telefone, o convenceram a voltar para Bagdá e se entregar. Jamal, que é também primo do ex-presidente iraquiano, foi um dos membros da unidade da Guarda Republicana, encarregada da proteção pessoal de Saddam. Nos últimos tempos, dirigia um escritório destinado a receber as queixas dos cidadãos. Trata-se do terceiro parente de Saddam Hussein detido nos últimos dias. Antes foram detidos dois meios-irmãos do ditador, Watban Ibrahim al-Tikriti e Barzan Ibrahim al-Tikriti. Veja o especial :